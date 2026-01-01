Bugünkü CyreneAI Fiyatı

Bugünkü CyreneAI (CYAI) fiyatı $ 0,00012604 olup, son 24 saatte % 8,67 değişim gösterdi. Mevcut CYAI / USD dönüşüm oranı CYAI başına $ 0,00012604 şeklindedir.

CyreneAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 126.044 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M CYAI şeklindedir. Son 24 saat içinde CYAI, $ 0,0001255 (en düşük) ile $ 0,00014041 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0024492 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005746 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYAI, son bir saatte -%1,29 ve son 7 günde -%31,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CyreneAI (CYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 126,04K$ 126,04K $ 126,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 126,04K$ 126,04K $ 126,04K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.845.201,342193 999.845.201,342193 999.845.201,342193

Şu anki CyreneAI piyasa değeri $ 126,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYAI arzı 999,85M olup, toplam arzı 999845201.342193. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,04K.