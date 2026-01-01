Bugünkü Czlu Fiyatı

Bugünkü Czlu (CZLU) fiyatı $ 0,00002258 olup, son 24 saatte % 0,85 değişim gösterdi. Mevcut CZLU / USD dönüşüm oranı CZLU başına $ 0,00002258 şeklindedir.

Czlu, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.583 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CZLU şeklindedir. Son 24 saat içinde CZLU, $ 0,00002246 (en düşük) ile $ 0,00002284 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00110629 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002202 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CZLU, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Czlu (CZLU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,58K$ 22,58K $ 22,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,58K$ 22,58K $ 22,58K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Czlu piyasa değeri $ 22,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CZLU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,58K.