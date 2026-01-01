Bugünkü D1ckGPT Fiyatı

Bugünkü D1ckGPT (DICK) fiyatı $ 0,03018708 olup, son 24 saatte % 0,97 değişim gösterdi. Mevcut DICK / USD dönüşüm oranı DICK başına $ 0,03018708 şeklindedir.

D1ckGPT, şu anda piyasa değeri açısından $ 788.888 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 26,15M DICK şeklindedir. Son 24 saat içinde DICK, $ 0,02946738 (en düşük) ile $ 0,03054532 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,297034 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02847153 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DICK, son bir saatte +%0,52 ve son 7 günde -%2,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

D1ckGPT (DICK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 788,89K$ 788,89K $ 788,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,08M$ 2,08M $ 2,08M Dolaşım Arzı 26,15M 26,15M 26,15M Toplam Arz 69.000.000,0 69.000.000,0 69.000.000,0

