daCat Fiyatı (DACAT)
Bugün için canlı daCat (DACAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 758.29K USD. DACAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
daCat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.92K USD
- Gün içindeki daCat fiyat değişimi -5.25%
- Dolaşımdaki arz: 403.09T USD.
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Gün içerisinde, daCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, daCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, daCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, daCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.25%
|30 Gün
|$ 0
|-38.52%
|60 Gün
|$ 0
|-46.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel daCat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-5.25%
-20.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community. daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair. As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere.
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