Data Lake Fiyatı (LAKE)
Bugün için canlı Data Lake (LAKE) fiyatı, 0.00696715 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.83M USD. LAKE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Data Lake Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 80.56K USD
- Gün içindeki Data Lake fiyat değişimi -8.04%
- Dolaşımdaki arz: 1.42B USD.
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Gün içerisinde, Data Lake / USD fiyat değişimi, $ -0.000609459185533152.
Son 30 gün içerisinde, Data Lake / USD fiyat değişimi, $ -0.0012950190.
Son 60 gün içerisinde, Data Lake / USD fiyat değişimi, $ +0.0003297691.
Son 90 gün içerisinde, Data Lake / USD fiyat değişimi, $ +0.001699229753128124.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000609459185533152
|-8.04%
|30 Gün
|$ -0.0012950190
|-18.58%
|60 Gün
|$ +0.0003297691
|+4.73%
|90 Gün
|$ +0.001699229753128124
|+32.26%
En güncel Data Lake fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.75%
-8.04%
-17.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
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