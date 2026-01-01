Bugünkü DebtCoin Fiyatı

Bugünkü DebtCoin (DEBT) fiyatı $ 0,00015407 olup, son 24 saatte % 2,42 değişim gösterdi. Mevcut DEBT / USD dönüşüm oranı DEBT başına $ 0,00015407 şeklindedir.

DebtCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 150.864 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 979,18M DEBT şeklindedir. Son 24 saat içinde DEBT, $ 0,00014644 (en düşük) ile $ 0,0001554 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03468763 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011139 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEBT, son bir saatte -%0,79 ve son 7 günde +%20,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DebtCoin (DEBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 150,86K$ 150,86K $ 150,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,86K$ 150,86K $ 150,86K Dolaşım Arzı 979,18M 979,18M 979,18M Toplam Arz 979.176.943,736723 979.176.943,736723 979.176.943,736723

Şu anki DebtCoin piyasa değeri $ 150,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEBT arzı 979,18M olup, toplam arzı 979176943.736723. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 150,86K.