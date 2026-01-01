Bugünkü DecentralGPT Fiyatı

Bugünkü DecentralGPT (DGC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,20 değişim gösterdi. Mevcut DGC / USD dönüşüm oranı DGC başına -- şeklindedir.

DecentralGPT, şu anda piyasa değeri açısından $ 102.862 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 157,20B DGC şeklindedir. Son 24 saat içinde DGC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007494 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DGC, son bir saatte +%6,98 ve son 7 günde +%3,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DecentralGPT (DGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,86K$ 102,86K $ 102,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 654,34K$ 654,34K $ 654,34K Dolaşım Arzı 157,20B 157,20B 157,20B Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

