Bugünkü Decentralized ETF Fiyatı

Bugünkü Decentralized ETF (DETF) fiyatı $ 0,0000943 olup, son 24 saatte % 1,70 değişim gösterdi. Mevcut DETF / USD dönüşüm oranı DETF başına $ 0,0000943 şeklindedir.

Decentralized ETF, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.430,17 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M DETF şeklindedir. Son 24 saat içinde DETF, $ 0,00009259 (en düşük) ile $ 0,00009499 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,190554 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003169 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DETF, son bir saatte -%0,42 ve son 7 günde +%2,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Decentralized ETF (DETF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,43K$ 9,43K $ 9,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,43K$ 9,43K $ 9,43K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

