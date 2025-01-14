Deep Worm Logosu

Deep Worm Fiyatı (WORM)

USD

Deep Worm (WORM) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01613824
$0.01613824$0.01613824
-19.40%(1D)

Bugünkü Deep Worm (WORM) Fiyatı

Bugün için canlı Deep Worm (WORM) fiyatı, 0.01613354 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.13M USD. WORM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Deep Worm Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.81M USD
- Gün içindeki Deep Worm fiyat değişimi -19.55%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.

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USD Bazında Deep Worm (WORM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ -0.00392268203362353.
Son 30 gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ -0.0071780958.
Son 60 gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ -0.0048312353.
Son 90 gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00392268203362353-19.55%
30 Gün$ -0.0071780958-44.49%
60 Gün$ -0.0048312353-29.94%
90 Gün$ 0--

Deep Worm (WORM) Fiyat Analizi

En güncel Deep Worm fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01547912
$ 0.01547912$ 0.01547912

$ 0.02005623
$ 0.02005623$ 0.02005623

$ 0.091742
$ 0.091742$ 0.091742

+2.09%

-19.55%

-50.76%

Deep Worm (WORM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16.13M
$ 16.13M$ 16.13M

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

Deep Worm (WORM) Nedir?

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

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Deep Worm (WORM) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WORM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WORM / AUD
A$0.0259749994
1 WORM / GBP
0.0130681674
1 WORM / EUR
0.0156495338
1 WORM / USD
$0.01613354
1 WORM / MYR
RM0.0727622654
1 WORM / TRY
0.5724179992
1 WORM / JPY
¥2.5407098792
1 WORM / RUB
1.656914558
1 WORM / INR
1.3999072658
1 WORM / IDR
Rp264.4842199776
1 WORM / PHP
0.9459094502
1 WORM / EGP
￡E.0.8144210992
1 WORM / BRL
R$0.0982532586
1 WORM / CAD
C$0.0230709622
1 WORM / BDT
1.961031787
1 WORM / NGN
25.0131177452
1 WORM / UAH
0.684062096
1 WORM / VES
Bs0.85507762
1 WORM / PKR
Rs4.496417598
1 WORM / KZT
8.5678777524
1 WORM / THB
฿0.5595111672
1 WORM / TWD
NT$0.5338588386
1 WORM / CHF
Fr0.0146815214
1 WORM / HKD
HK$0.1255189412
1 WORM / MAD
.د.م0.1627874186