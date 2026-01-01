Bugünkü DEF1 Fiyatı

Bugünkü DEF1 (DEF1) fiyatı $ 0,00000885 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DEF1 / USD dönüşüm oranı DEF1 başına $ 0,00000885 şeklindedir.

DEF1, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.850,64 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DEF1 şeklindedir. Son 24 saat içinde DEF1, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00075275 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000646 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEF1, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DEF1 (DEF1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,85K$ 8,85K $ 8,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,85K$ 8,85K $ 8,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DEF1 piyasa değeri $ 8,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEF1 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,85K.