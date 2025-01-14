DeFi Pulse Index Logosu

DeFi Pulse Index Fiyatı (DPI)

USD

DeFi Pulse Index (DPI) Canlı Fiyat Grafiği

$124.49
$124.49$124.49
-5.40%(1D)

Bugünkü DeFi Pulse Index (DPI) Fiyatı

Bugün için canlı DeFi Pulse Index (DPI) fiyatı, 124.49 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.51M USD. DPI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DeFi Pulse Index Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 151.47K USD
- Gün içindeki DeFi Pulse Index fiyat değişimi -5.40%
- Dolaşımdaki arz: 164.88K USD.

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USD Bazında DeFi Pulse Index (DPI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ -7.1063768070681.
Son 30 gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ -32.7250099740.
Son 60 gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ +48.3523268170.
Son 90 gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ +43.14487883989111.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -7.1063768070681-5.40%
30 Gün$ -32.7250099740-26.28%
60 Gün$ +48.3523268170+38.84%
90 Gün$ +43.14487883989111+53.04%

DeFi Pulse Index (DPI) Fiyat Analizi

En güncel DeFi Pulse Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 117.95
$ 117.95$ 117.95

$ 134.1
$ 134.1$ 134.1

$ 656.49
$ 656.49$ 656.49

+2.06%

-5.40%

-21.26%

DeFi Pulse Index (DPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 20.51M
$ 20.51M$ 20.51M

$ 151.47K
$ 151.47K$ 151.47K

164.88K
164.88K 164.88K

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DeFi Pulse Index (DPI) Kaynağı

Resmi Websitesi

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DPI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DPI / AUD
A$200.4289
1 DPI / GBP
100.8369
1 DPI / EUR
120.7553
1 DPI / USD
$124.49
1 DPI / MYR
RM561.4499
1 DPI / TRY
4,416.9052
1 DPI / JPY
¥19,604.6852
1 DPI / RUB
12,785.123
1 DPI / INR
10,801.9973
1 DPI / IDR
Rp2,040,819.3456
1 DPI / PHP
7,298.8487
1 DPI / EGP
￡E.6,284.2552
1 DPI / BRL
R$758.1441
1 DPI / CAD
C$178.0207
1 DPI / BDT
15,131.7595
1 DPI / NGN
193,006.8062
1 DPI / UAH
5,278.376
1 DPI / VES
Bs6,597.97
1 DPI / PKR
Rs34,695.363
1 DPI / KZT
66,111.6594
1 DPI / THB
฿4,317.3132
1 DPI / TWD
NT$4,119.3741
1 DPI / CHF
Fr113.2859
1 DPI / HKD
HK$968.5322
1 DPI / MAD
.د.م1,256.1041