Defina Finance Fiyatı (FINA)
Bugün için canlı Defina Finance (FINA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 55.36K USD. FINA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Defina Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Defina Finance fiyat değişimi +0.24%
- Dolaşımdaki arz: 58.89M USD.
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Gün içerisinde, Defina Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Defina Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Defina Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Defina Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.24%
|30 Gün
|$ 0
|-52.21%
|60 Gün
|$ 0
|-47.35%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Defina Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+0.24%
-33.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.
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