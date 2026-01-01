Bugünkü Deflationary USD Fiyatı

Bugünkü Deflationary USD (DUSD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 13,15 değişim gösterdi. Mevcut DUSD / USD dönüşüm oranı DUSD başına -- şeklindedir.

Deflationary USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 127.189 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 696,34M DUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde DUSD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00145385 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DUSD, son bir saatte +%1,86 ve son 7 günde -%20,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Deflationary USD (DUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 127,19K$ 127,19K $ 127,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 127,19K$ 127,19K $ 127,19K Dolaşım Arzı 696,34M 696,34M 696,34M Toplam Arz 696.344.205,819906 696.344.205,819906 696.344.205,819906

