Bugünkü DeFrogs Fiyatı

Bugünkü DeFrogs (DEFROGS) fiyatı $ 27,6 olup, son 24 saatte % 0,28 değişim gösterdi. Mevcut DEFROGS / USD dönüşüm oranı DEFROGS başına $ 27,6 şeklindedir.

DeFrogs, şu anda piyasa değeri açısından $ 276.037 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00K DEFROGS şeklindedir. Son 24 saat içinde DEFROGS, $ 27,33 (en düşük) ile $ 27,93 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.930,55 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 26,01 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEFROGS, son bir saatte +%0,69 ve son 7 günde +%1,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DeFrogs (DEFROGS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 276,04K$ 276,04K $ 276,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 276,04K$ 276,04K $ 276,04K Dolaşım Arzı 10,00K 10,00K 10,00K Toplam Arz 10.000,0 10.000,0 10.000,0

