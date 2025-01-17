DEGA Fiyatı (DEGA)
Bugün için canlı DEGA (DEGA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DEGA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DEGA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 69.86K USD
- Gün içindeki DEGA fiyat değişimi +6.42%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki DEGA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DEGA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DEGA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEGA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DEGA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DEGA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.42%
|30 Gün
|$ 0
|+370.12%
|60 Gün
|$ 0
|+531.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DEGA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-7.36%
+6.42%
+63.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is DEGA? DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality. DEGA's primary features include: DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development. DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem. DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development. Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications. dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DEGA / AUD
A$--
|1 DEGA / GBP
￡--
|1 DEGA / EUR
€--
|1 DEGA / USD
$--
|1 DEGA / MYR
RM--
|1 DEGA / TRY
₺--
|1 DEGA / JPY
¥--
|1 DEGA / RUB
₽--
|1 DEGA / INR
₹--
|1 DEGA / IDR
Rp--
|1 DEGA / PHP
₱--
|1 DEGA / EGP
￡E.--
|1 DEGA / BRL
R$--
|1 DEGA / CAD
C$--
|1 DEGA / BDT
৳--
|1 DEGA / NGN
₦--
|1 DEGA / UAH
₴--
|1 DEGA / VES
Bs--
|1 DEGA / PKR
Rs--
|1 DEGA / KZT
₸--
|1 DEGA / THB
฿--
|1 DEGA / TWD
NT$--
|1 DEGA / CHF
Fr--
|1 DEGA / HKD
HK$--
|1 DEGA / MAD
.د.م--