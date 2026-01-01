Bugünkü Degen Perp Dex Fiyatı

Bugünkü Degen Perp Dex (PDGN) fiyatı $ 0,00000925 olup, son 24 saatte % 11,37 değişim gösterdi. Mevcut PDGN / USD dönüşüm oranı PDGN başına $ 0,00000925 şeklindedir.

Degen Perp Dex, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.254,16 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PDGN şeklindedir. Son 24 saat içinde PDGN, $ 0,00000831 (en düşük) ile $ 0,0000094 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0004691 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000831 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PDGN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Degen Perp Dex (PDGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,25K$ 9,25K $ 9,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,25K$ 9,25K $ 9,25K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

