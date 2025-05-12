DELI FM Fiyatı (DELIFM)
Bugün için canlı DELI FM (DELIFM) fiyatı, 0.00069817 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 695.98K USD. DELIFM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DELI FM Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DELI FM fiyat değişimi +3.95%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.95%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DELI FM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.64%
+3.95%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
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|1 DELIFM / VND
₫17.90177697
|1 DELIFM / AUD
A$0.0010821635
|1 DELIFM / GBP
￡0.0005236275
|1 DELIFM / EUR
€0.0006213713
|1 DELIFM / USD
$0.00069817
|1 DELIFM / MYR
RM0.003002131
|1 DELIFM / TRY
₺0.0270471058
|1 DELIFM / JPY
¥0.1020096187
|1 DELIFM / RUB
₽0.0575641165
|1 DELIFM / INR
₹0.0591978343
|1 DELIFM / IDR
Rp11.4454080048
|1 DELIFM / KRW
₩0.973737699
|1 DELIFM / PHP
₱0.0386506912
|1 DELIFM / EGP
￡E.0.0353762739
|1 DELIFM / BRL
R$0.0039376788
|1 DELIFM / CAD
C$0.0009704563
|1 DELIFM / BDT
৳0.085106923
|1 DELIFM / NGN
₦1.124263151
|1 DELIFM / UAH
₴0.029043872
|1 DELIFM / VES
Bs0.06423164
|1 DELIFM / PKR
Rs0.1968280864
|1 DELIFM / KZT
₸0.3600602324
|1 DELIFM / THB
฿0.0230954636
|1 DELIFM / TWD
NT$0.0211196425
|1 DELIFM / AED
د.إ0.0025622839
|1 DELIFM / CHF
Fr0.0005794811
|1 DELIFM / HKD
HK$0.0054247809
|1 DELIFM / MAD
.د.م0.0064580725
|1 DELIFM / MXN
$0.0135724248