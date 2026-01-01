Bugünkü DePeng Fiyatı

Bugünkü DePeng (DPNG) fiyatı $ 0,00001849 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DPNG / USD dönüşüm oranı DPNG başına $ 0,00001849 şeklindedir.

DePeng, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.731,57 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 850,98M DPNG şeklindedir. Son 24 saat içinde DPNG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00004896 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001849 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DPNG, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DePeng (DPNG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,73K$ 15,73K $ 15,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,49K$ 18,49K $ 18,49K Dolaşım Arzı 850,98M 850,98M 850,98M Toplam Arz 999.976.157,159729 999.976.157,159729 999.976.157,159729

Şu anki DePeng piyasa değeri $ 15,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPNG arzı 850,98M olup, toplam arzı 999976157.159729. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,49K.