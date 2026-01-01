Bugünkü Dephaser JPY Fiyatı

Bugünkü Dephaser JPY (JPYT) fiyatı $ 0,00629366 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut JPYT / USD dönüşüm oranı JPYT başına $ 0,00629366 şeklindedir.

Dephaser JPY, şu anda piyasa değeri açısından $ 119.695 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,02M JPYT şeklindedir. Son 24 saat içinde JPYT, $ 0,0062794 (en düşük) ile $ 0,00635943 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00682267 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00620684 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JPYT, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde -%0,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dephaser JPY (JPYT) Piyasa Bilgileri

Şu anki Dephaser JPY piyasa değeri $ 119,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JPYT arzı 19,02M olup, toplam arzı 19018828.246554. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 119,70K.