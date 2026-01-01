Bugünkü Dialectic USD Vault Fiyatı

Bugünkü Dialectic USD Vault (DUSD) fiyatı $ 1,009 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DUSD / USD dönüşüm oranı DUSD başına $ 1,009 şeklindedir.

Dialectic USD Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.393.713 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,96M DUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde DUSD, $ 1,008 (en düşük) ile $ 1,009 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,011 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,982163 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dialectic USD Vault (DUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,39M$ 51,39M $ 51,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,39M$ 51,39M $ 51,39M Dolaşım Arzı 50,96M 50,96M 50,96M Toplam Arz 50.963.687,82318798 50.963.687,82318798 50.963.687,82318798

Şu anki Dialectic USD Vault piyasa değeri $ 51,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DUSD arzı 50,96M olup, toplam arzı 50963687.82318798. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,39M.