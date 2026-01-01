Bugünkü Diem Fiyatı

Bugünkü Diem (DIEM) fiyatı $ 239,45 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut DIEM / USD dönüşüm oranı DIEM başına $ 239,45 şeklindedir.

Diem, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.405.565 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 35,10K DIEM şeklindedir. Son 24 saat içinde DIEM, $ 236,36 (en düşük) ile $ 242,44 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 347,15 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 80,54 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIEM, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%7,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Diem (DIEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,41M$ 8,41M $ 8,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,41M$ 8,41M $ 8,41M Dolaşım Arzı 35,10K 35,10K 35,10K Toplam Arz 35.103,4623925073 35.103,4623925073 35.103,4623925073

Şu anki Diem piyasa değeri $ 8,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIEM arzı 35,10K olup, toplam arzı 35103.4623925073. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,41M.