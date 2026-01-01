Bugünkü Digital ASSet Treasury Fiyatı

Bugünkü Digital ASSet Treasury (DAT) fiyatı $ 0,00000592 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut DAT / USD dönüşüm oranı DAT başına $ 0,00000592 şeklindedir.

Digital ASSet Treasury, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.920,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M DAT şeklindedir. Son 24 saat içinde DAT, $ 0,00000595 (en düşük) ile $ 0,00000607 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00316335 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000496 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DAT, son bir saatte -%1,05 ve son 7 günde +%15,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Digital ASSet Treasury (DAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,92K$ 5,92K $ 5,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,92K$ 5,92K $ 5,92K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.905,875043 999.997.905,875043 999.997.905,875043

