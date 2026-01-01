Bugünkü Digital Gold Fiyatı

Bugünkü Digital Gold (GOLD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,11 değişim gösterdi. Mevcut GOLD / USD dönüşüm oranı GOLD başına -- şeklindedir.

Digital Gold, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.452,7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde GOLD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOLD, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%5,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Digital Gold (GOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,45K$ 10,45K $ 10,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,45K$ 10,45K $ 10,45K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

