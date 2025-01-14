Digits DAO Fiyatı (DIGITS)
Bugün için canlı Digits DAO (DIGITS) fiyatı, 0.00757213 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.99M USD. DIGITS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Digits DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.21K USD
- Gün içindeki Digits DAO fiyat değişimi -0.13%
- Dolaşımdaki arz: 790.74M USD.
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Gün içerisinde, Digits DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Digits DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0040324295.
Son 60 gün içerisinde, Digits DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.0070571123.
Son 90 gün içerisinde, Digits DAO / USD fiyat değişimi, $ +0.00358464050775704.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.13%
|30 Gün
|$ +0.0040324295
|+53.25%
|60 Gün
|$ +0.0070571123
|+93.20%
|90 Gün
|$ +0.00358464050775704
|+89.90%
En güncel Digits DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.13%
-4.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.
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|1 DIGITS / AUD
A$0.0121911293
|1 DIGITS / GBP
￡0.0061334253
|1 DIGITS / EUR
€0.0073449661
|1 DIGITS / USD
$0.00757213
|1 DIGITS / MYR
RM0.034074585
|1 DIGITS / TRY
₺0.2687348937
|1 DIGITS / JPY
¥1.1927619176
|1 DIGITS / RUB
₽0.7780363575
|1 DIGITS / INR
₹0.6560493432
|1 DIGITS / IDR
Rp124.1332588272
|1 DIGITS / PHP
₱0.4438782606
|1 DIGITS / EGP
￡E.0.382392565
|1 DIGITS / BRL
R$0.0461142717
|1 DIGITS / CAD
C$0.0108281459
|1 DIGITS / BDT
৳0.9203924015
|1 DIGITS / NGN
₦11.7396789094
|1 DIGITS / UAH
₴0.321058312
|1 DIGITS / VES
Bs0.40132289
|1 DIGITS / PKR
Rs2.110352631
|1 DIGITS / KZT
₸4.0212553578
|1 DIGITS / THB
฿0.2626771897
|1 DIGITS / TWD
NT$0.2504860604
|1 DIGITS / CHF
Fr0.0068906383
|1 DIGITS / HKD
HK$0.0589111714
|1 DIGITS / MAD
.د.م0.0764027917