Bugünkü dihcoin Fiyatı

Bugünkü dihcoin (DIH) fiyatı $ 0,00001338 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut DIH / USD dönüşüm oranı DIH başına $ 0,00001338 şeklindedir.

dihcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.357,32 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,67M DIH şeklindedir. Son 24 saat içinde DIH, $ 0,00001326 (en düşük) ile $ 0,00001341 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00064411 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001326 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIH, son bir saatte -- ve son 7 günde -%11,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

dihcoin (DIH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,36K$ 13,36K $ 13,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,36K$ 13,36K $ 13,36K Dolaşım Arzı 998,67M 998,67M 998,67M Toplam Arz 998.674.754,067311 998.674.754,067311 998.674.754,067311

