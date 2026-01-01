Bugünkü Disco By Matt Furie Fiyatı

Bugünkü Disco By Matt Furie (DISCO) fiyatı $ 0,00006701 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DISCO / USD dönüşüm oranı DISCO başına $ 0,00006701 şeklindedir.

Disco By Matt Furie, şu anda piyasa değeri açısından $ 67.011 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DISCO şeklindedir. Son 24 saat içinde DISCO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00306541 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000373 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DISCO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%44,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Disco By Matt Furie (DISCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67,01K$ 67,01K $ 67,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,01K$ 67,01K $ 67,01K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

