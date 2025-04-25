Districts Fiyatı (DSTRX)
Bugün için canlı Districts (DSTRX) fiyatı, 0.03119583 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.83M USD. DSTRX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Districts Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Districts fiyat değişimi +10.11%
- Dolaşımdaki arz: 123.05M USD.
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Gün içerisinde, Districts / USD fiyat değişimi, $ +0.00286474.
Son 30 gün içerisinde, Districts / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Districts / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Districts / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00286474
|+10.11%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Districts fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.79%
+10.11%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.
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|1 DSTRX / VND
₫820.91826645
|1 DSTRX / AUD
A$0.0486654948
|1 DSTRX / GBP
￡0.0233968725
|1 DSTRX / EUR
€0.0274523304
|1 DSTRX / USD
$0.03119583
|1 DSTRX / MYR
RM0.1363257771
|1 DSTRX / TRY
₺1.1985437886
|1 DSTRX / JPY
¥4.4800331463
|1 DSTRX / RUB
₽2.595493056
|1 DSTRX / INR
₹2.6719228395
|1 DSTRX / IDR
Rp528.7428020445
|1 DSTRX / KRW
₩44.7572812176
|1 DSTRX / PHP
₱1.756325229
|1 DSTRX / EGP
￡E.1.5894275385
|1 DSTRX / BRL
R$0.1771923144
|1 DSTRX / CAD
C$0.0430502454
|1 DSTRX / BDT
৳3.8008999272
|1 DSTRX / NGN
₦50.396863365
|1 DSTRX / UAH
₴1.3042976523
|1 DSTRX / VES
Bs2.58925389
|1 DSTRX / PKR
Rs8.7922327272
|1 DSTRX / KZT
₸16.171918272
|1 DSTRX / THB
฿1.0444363884
|1 DSTRX / TWD
NT$1.0141764333
|1 DSTRX / AED
د.إ0.1144886961
|1 DSTRX / CHF
Fr0.0258925389
|1 DSTRX / HKD
HK$0.2417676825
|1 DSTRX / MAD
.د.م0.290121219
|1 DSTRX / MXN
$0.6120621846