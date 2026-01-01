Bugünkü DiviSwap Fiyatı

Bugünkü DiviSwap (DSWAP) fiyatı $ 0,151046 olup, son 24 saatte % 6,76 değişim gösterdi. Mevcut DSWAP / USD dönüşüm oranı DSWAP başına $ 0,151046 şeklindedir.

DiviSwap, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.263 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 220,12K DSWAP şeklindedir. Son 24 saat içinde DSWAP, $ 0,149637 (en düşük) ile $ 0,162001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,189789 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,083572 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DSWAP, son bir saatte +%0,51 ve son 7 günde +%19,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DiviSwap (DSWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,26K$ 33,26K $ 33,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,49K$ 92,49K $ 92,49K Dolaşım Arzı 220,12K 220,12K 220,12K Toplam Arz 612.059,0 612.059,0 612.059,0

Şu anki DiviSwap piyasa değeri $ 33,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DSWAP arzı 220,12K olup, toplam arzı 612059.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,49K.