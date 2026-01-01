Bugünkü Dogami Fiyatı

Bugünkü Dogami (DOGA) fiyatı $ 0,0002236 olup, son 24 saatte % 9,80 değişim gösterdi. Mevcut DOGA / USD dönüşüm oranı DOGA başına $ 0,0002236 şeklindedir.

Dogami, şu anda piyasa değeri açısından $ 173.282 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 774,97M DOGA şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGA, $ 0,00022322 (en düşük) ile $ 0,00025199 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,413535 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00018041 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGA, son bir saatte -%2,35 ve son 7 günde -%15,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dogami (DOGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 173,28K$ 173,28K $ 173,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 198,75K$ 198,75K $ 198,75K Dolaşım Arzı 774,97M 774,97M 774,97M Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

Şu anki Dogami piyasa değeri $ 173,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGA arzı 774,97M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 198,75K.