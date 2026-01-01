Bugünkü Doge Base Fiyatı

Bugünkü Doge Base (DOGEBASE) fiyatı $ 0,00007148 olup, son 24 saatte % 1,33 değişim gösterdi. Mevcut DOGEBASE / USD dönüşüm oranı DOGEBASE başına $ 0,00007148 şeklindedir.

Doge Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 71.477 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DOGEBASE şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGEBASE, $ 0,0000713 (en düşük) ile $ 0,00007244 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00162698 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003027 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGEBASE, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%17,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doge Base (DOGEBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 71,48K$ 71,48K $ 71,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,48K$ 71,48K $ 71,48K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Doge Base piyasa değeri $ 71,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGEBASE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 71,48K.