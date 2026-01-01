Bugünkü Doge Head Coin Fiyatı

Bugünkü Doge Head Coin (DHC) fiyatı $ 0,494463 olup, son 24 saatte % 2,37 değişim gösterdi. Mevcut DHC / USD dönüşüm oranı DHC başına $ 0,494463 şeklindedir.

Doge Head Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.956.094 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,02M DHC şeklindedir. Son 24 saat içinde DHC, $ 0,485443 (en düşük) ile $ 0,511293 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03381452 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DHC, son bir saatte +%0,51 ve son 7 günde -%10,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doge Head Coin (DHC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,96M$ 4,96M $ 4,96M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,96M$ 4,96M $ 4,96M Dolaşım Arzı 10,02M 10,02M 10,02M Toplam Arz 10.023.181,61273177 10.023.181,61273177 10.023.181,61273177

Şu anki Doge Head Coin piyasa değeri $ 4,96M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DHC arzı 10,02M olup, toplam arzı 10023181.61273177. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,96M.