Bugünkü Dogenarii Fiyatı

Bugünkü Dogenarii (DOGENARII) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,42 değişim gösterdi. Mevcut DOGENARII / USD dönüşüm oranı DOGENARII başına -- şeklindedir.

Dogenarii, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.079,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DOGENARII şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGENARII, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00279694 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGENARII, son bir saatte -%0,47 ve son 7 günde +%0,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dogenarii (DOGENARII) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,08K$ 14,08K $ 14,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,08K$ 14,08K $ 14,08K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

