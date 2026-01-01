Bugünkü Dogenarii coin Fiyatı

Bugünkü Dogenarii coin (DOGENARII) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 29,16 değişim gösterdi. Mevcut DOGENARII / USD dönüşüm oranı DOGENARII başına -- şeklindedir.

Dogenarii coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.807 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DOGENARII şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGENARII, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGENARII, son bir saatte +%1,98 ve son 7 günde -%0,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dogenarii coin (DOGENARII) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,81K$ 31,81K $ 31,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,81K$ 31,81K $ 31,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dogenarii coin piyasa değeri $ 31,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGENARII arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,81K.