Bugünkü DOGFART Fiyatı

Bugünkü DOGFART (DOGFART) fiyatı $ 0,00000113 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DOGFART / USD dönüşüm oranı DOGFART başına $ 0,00000113 şeklindedir.

DOGFART, şu anda piyasa değeri açısından $ 55.792 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 49,36B DOGFART şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGFART, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000979 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000101 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGFART, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DOGFART (DOGFART) Piyasa Bilgileri

