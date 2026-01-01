Bugünkü Doghouse Coin Fiyatı

Bugünkü Doghouse Coin (DOGHOUSE) fiyatı $ 0,00001084 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut DOGHOUSE / USD dönüşüm oranı DOGHOUSE başına $ 0,00001084 şeklindedir.

Doghouse Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.828,4 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,12M DOGHOUSE şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGHOUSE, $ 0,00001077 (en düşük) ile $ 0,00001122 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00021618 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000917 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGHOUSE, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%2,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doghouse Coin (DOGHOUSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,83K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,83K Dolaşım Arzı 999,12M Toplam Arz 999.120.331,1054816

