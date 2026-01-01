Bugünkü DogKing On XLayer Fiyatı

Bugünkü DogKing On XLayer (DOGKING) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,90 değişim gösterdi. Mevcut DOGKING / USD dönüşüm oranı DOGKING başına -- şeklindedir.

DogKing On XLayer, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.910,7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 210,00B DOGKING şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGKING, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGKING, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde +%5,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DogKing On XLayer (DOGKING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,91K$ 9,91K $ 9,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,91K$ 9,91K $ 9,91K Dolaşım Arzı 210,00B 210,00B 210,00B Toplam Arz 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki DogKing On XLayer piyasa değeri $ 9,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGKING arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,91K.