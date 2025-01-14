dogwithSHDZ Fiyatı (SHDZ)
Bugün için canlı dogwithSHDZ (SHDZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 144.50K USD. SHDZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
dogwithSHDZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.80K USD
- Gün içindeki dogwithSHDZ fiyat değişimi -2.82%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, dogwithSHDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, dogwithSHDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, dogwithSHDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, dogwithSHDZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.82%
|30 Gün
|$ 0
|-22.15%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel dogwithSHDZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.22%
-2.82%
-1.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.
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