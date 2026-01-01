BorsaDEX+
Bugünkü canlı Doll Face fiyatı 0,00017131 USD. DOLL piyasa değeri ise 17.130,53 USD. DOLL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

DOLL Hakkında Daha Fazla Bilgi

DOLL Fiyat Bilgileri

DOLL Nedir

DOLL Resmi Websitesi

DOLL Token Ekonomisi

DOLL Fiyat Tahmini

Doll Face Logosu

Doll Face Fiyatı (DOLL)

1 DOLL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00017131
+%23,001D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Doll Face (DOLL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:57:51 (UTC+8)

Bugünkü Doll Face Fiyatı

Bugünkü Doll Face (DOLL) fiyatı $ 0,00017131 olup, son 24 saatte % 23,03 değişim gösterdi. Mevcut DOLL / USD dönüşüm oranı DOLL başına $ 0,00017131 şeklindedir.

Doll Face, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.130,53 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M DOLL şeklindedir. Son 24 saat içinde DOLL, $ 0,00011857 (en düşük) ile $ 0,00017178 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00248624 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000646 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOLL, son bir saatte +%11,08 ve son 7 günde +%150,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doll Face (DOLL) Piyasa Bilgileri

$ 17,13K
--
$ 17,13K
100,00M
100.000.000,0
Şu anki Doll Face piyasa değeri $ 17,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOLL arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,13K.

Doll Face Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00011857
24 sa Düşük
$ 0,00017178
24 sa Yüksek

$ 0,00011857
$ 0,00017178
$ 0,00248624
$ 0,0000646
+%11,08

+%23,03

+%150,87

+%150,87

Doll Face (DOLL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Doll Face / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Doll Face / USD fiyat değişimi, $ +0,0001796458.
Son 60 gün içerisinde, Doll Face / USD fiyat değişimi, $ -0,0000191115.
Son 90 gün içerisinde, Doll Face / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%23,03
30 Gün$ +0,0001796458+%104,87
60 Gün$ -0,0000191115-%11,15
90 Gün$ 0--

Doll Face için Fiyat Tahmini

2030 için Doll Face (DOLL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DOLL için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Doll Face (DOLL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Doll Face fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Doll Face varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Doll Face Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, DOLL varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Doll Face (DOLL) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Doll Face Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Doll Face ne kadar olacak?
Doll Face yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Doll Face fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:57:51 (UTC+8)

Doll Face (DOLL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
01-01 17:18:39Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出

Doll Face Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.