Bugünkü Doll Face (DOLL) fiyatı $ 0,00017131 olup, son 24 saatte % 23,03 değişim gösterdi. Mevcut DOLL / USD dönüşüm oranı DOLL başına $ 0,00017131 şeklindedir.

Doll Face, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.130,53 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M DOLL şeklindedir. Son 24 saat içinde DOLL, $ 0,00011857 (en düşük) ile $ 0,00017178 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00248624 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000646 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOLL, son bir saatte +%11,08 ve son 7 günde +%150,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doll Face (DOLL) Piyasa Bilgileri

