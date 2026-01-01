Bugünkü DOUBT Fiyatı

Bugünkü DOUBT (DOUBT) fiyatı $ 0,00284221 olup, son 24 saatte % 0,60 değişim gösterdi. Mevcut DOUBT / USD dönüşüm oranı DOUBT başına $ 0,00284221 şeklindedir.

DOUBT, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.726.839 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 950,00M DOUBT şeklindedir. Son 24 saat içinde DOUBT, $ 0,00268122 (en düşük) ile $ 0,00291051 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0090364 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00262335 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOUBT, son bir saatte -%1,22 ve son 7 günde -%11,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DOUBT (DOUBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,73M$ 2,73M $ 2,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,73M$ 2,73M $ 2,73M Dolaşım Arzı 950,00M 950,00M 950,00M Toplam Arz 950.000.000,0 950.000.000,0 950.000.000,0

Şu anki DOUBT piyasa değeri $ 2,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOUBT arzı 950,00M olup, toplam arzı 950000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,73M.