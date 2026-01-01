Bugünkü Dracarys Token Fiyatı

Bugünkü Dracarys Token (DRA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut DRA / USD dönüşüm oranı DRA başına -- şeklindedir.

Dracarys Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.769,05 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 577,00B DRA şeklindedir. Son 24 saat içinde DRA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000345 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dracarys Token (DRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,77K$ 9,77K $ 9,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,77K$ 9,77K $ 9,77K Dolaşım Arzı 577,00B 577,00B 577,00B Toplam Arz 577.000.000.000,0 577.000.000.000,0 577.000.000.000,0

Şu anki Dracarys Token piyasa değeri $ 9,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRA arzı 577,00B olup, toplam arzı 577000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,77K.