Bugünkü Dreamsync Fiyatı

Bugünkü Dreamsync (DREAM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,82 değişim gösterdi. Mevcut DREAM / USD dönüşüm oranı DREAM başına -- şeklindedir.

Dreamsync, şu anda piyasa değeri açısından $ 34.934 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M DREAM şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00437362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAM, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde -%67,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dreamsync (DREAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,93K$ 34,93K $ 34,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,93K$ 34,93K $ 34,93K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.991.745,636446 999.991.745,636446 999.991.745,636446

Şu anki Dreamsync piyasa değeri $ 34,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DREAM arzı 999,99M olup, toplam arzı 999991745.636446. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,93K.