Bugünkü Dregen Fiyatı

Bugünkü Dregen (DREGEN) fiyatı $ 0,00000841 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut DREGEN / USD dönüşüm oranı DREGEN başına $ 0,00000841 şeklindedir.

Dregen, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.414,82 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DREGEN şeklindedir. Son 24 saat içinde DREGEN, $ 0,00000837 (en düşük) ile $ 0,00000844 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00015615 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000791 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREGEN, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%3,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dregen (DREGEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,41K$ 8,41K $ 8,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,41K$ 8,41K $ 8,41K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dregen piyasa değeri $ 8,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DREGEN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,41K.