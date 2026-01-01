Bugünkü DRESSdio Fiyatı

Bugünkü DRESSdio (DRESS) fiyatı $ 0,01127391 olup, son 24 saatte % 4,07 değişim gösterdi. Mevcut DRESS / USD dönüşüm oranı DRESS başına $ 0,01127391 şeklindedir.

DRESSdio, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.975.963 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 352,68M DRESS şeklindedir. Son 24 saat içinde DRESS, $ 0,01083331 (en düşük) ile $ 0,01129283 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,152477 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0057324 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRESS, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde +%14,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DRESSdio (DRESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,98M$ 3,98M $ 3,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,55M$ 22,55M $ 22,55M Dolaşım Arzı 352,68M 352,68M 352,68M Toplam Arz 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0

