Bugünkü Duelmasters Fiyatı

Bugünkü Duelmasters (DM) fiyatı $ 0,00004282 olup, son 24 saatte % 2,15 değişim gösterdi. Mevcut DM / USD dönüşüm oranı DM başına $ 0,00004282 şeklindedir.

Duelmasters, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.961 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 699,64M DM şeklindedir. Son 24 saat içinde DM, $ 0,00004276 (en düşük) ile $ 0,00004377 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00055136 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000152 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DM, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Duelmasters (DM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,96K$ 29,96K $ 29,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,81K$ 42,81K $ 42,81K Dolaşım Arzı 699,64M 699,64M 699,64M Toplam Arz 999.641.227,946472 999.641.227,946472 999.641.227,946472

