ebUSD Stablecoin Fiyatı (EBUSD)
Bugün için canlı ebUSD Stablecoin (EBUSD) fiyatı, 1,003 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 90,21K USD. EBUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ebUSD Stablecoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ebUSD Stablecoin fiyat değişimi -%0,04
- Dolaşımdaki arz: 89,94K USD.
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Gün içerisinde, ebUSD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ -0,000460500702574.
Son 30 gün içerisinde, ebUSD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ebUSD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ebUSD Stablecoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000460500702574
|-%0,04
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ebUSD Stablecoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,04
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.
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