Edge Fiyatı (EDGE)
Bugün için canlı Edge (EDGE) fiyatı, 1.24 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 51.15M USD. EDGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Edge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.87M USD
- Gün içindeki Edge fiyat değişimi +43.27%
- Dolaşımdaki arz: 41.44M USD.
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Gün içerisinde, Edge / USD fiyat değişimi, $ +0.373034.
Son 30 gün içerisinde, Edge / USD fiyat değişimi, $ +0.1920871600.
Son 60 gün içerisinde, Edge / USD fiyat değişimi, $ +12.1247149160.
Son 90 gün içerisinde, Edge / USD fiyat değişimi, $ +1.15388276228267697.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.373034
|+43.27%
|30 Gün
|$ +0.1920871600
|+15.49%
|60 Gün
|$ +12.1247149160
|+977.80%
|90 Gün
|$ +1.15388276228267697
|+1,339.90%
En güncel Edge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+7.53%
+43.27%
+63.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Edge is the infrastructure of Web3. A peer-to-peer network and blockchain providing high performance decentralised web services, powered by the spare capacity all around us. Edge is a distributed computing paradigm that brings data storage and computation as close to the point of need as possible, pushing applications, data, and computing power away from centralized data centers. It is designed to reduce the volumes of data that must be moved, the consequent traffic, and the distance the data must travel, providing lower latency and reduced transmission costs. The $EDGE token can be bridged in and out of the Edge Network on a 1:1 basis with $XE, the coin internal to the network that is used for the transfer of value, device staking and community governance. The Edge Network is maintained by Edge Network Technologies, a not for profit company registered in England.
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|1 EDGE / AUD
A$1.9964
|1 EDGE / GBP
￡1.0044
|1 EDGE / EUR
€1.2028
|1 EDGE / USD
$1.24
|1 EDGE / MYR
RM5.5924
|1 EDGE / TRY
₺43.9952
|1 EDGE / JPY
¥195.176
|1 EDGE / RUB
₽127.3604
|1 EDGE / INR
₹107.5948
|1 EDGE / IDR
Rp20,327.8656
|1 EDGE / PHP
₱72.7012
|1 EDGE / EGP
￡E.62.5828
|1 EDGE / BRL
R$7.5516
|1 EDGE / CAD
C$1.7732
|1 EDGE / BDT
৳150.722
|1 EDGE / NGN
₦1,922.4712
|1 EDGE / UAH
₴52.576
|1 EDGE / VES
Bs65.72
|1 EDGE / PKR
Rs345.588
|1 EDGE / KZT
₸658.5144
|1 EDGE / THB
฿43.0032
|1 EDGE / TWD
NT$41.0316
|1 EDGE / CHF
Fr1.1284
|1 EDGE / HKD
HK$9.6472
|1 EDGE / MAD
.د.م12.5116