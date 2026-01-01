Bugünkü Edu3Games Fiyatı

Bugünkü Edu3Games (EGN) fiyatı $ 0,00656015 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut EGN / USD dönüşüm oranı EGN başına $ 0,00656015 şeklindedir.

Edu3Games, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.559.964 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M EGN şeklindedir. Son 24 saat içinde EGN, $ 0,00655218 (en düşük) ile $ 0,00657593 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04242631 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00644227 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EGN, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%6,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Edu3Games (EGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,56M$ 6,56M $ 6,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,56M$ 6,56M $ 6,56M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.798,321158 999.999.798,321158 999.999.798,321158

