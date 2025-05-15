Eggdog Fiyatı (EGG)
Bugün için canlı Eggdog (EGG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 125.37K USD. EGG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Eggdog Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Eggdog fiyat değişimi +2.74%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Eggdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eggdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Eggdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Eggdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.74%
|30 Gün
|$ 0
|+21.07%
|60 Gün
|$ 0
|+33.68%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Eggdog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.46%
+2.74%
+27.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.
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