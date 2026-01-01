Bugünkü Eggle Energy Fiyatı

Bugünkü Eggle Energy (ENG) fiyatı $ 0,01155332 olup, son 24 saatte % 4,60 değişim gösterdi. Mevcut ENG / USD dönüşüm oranı ENG başına $ 0,01155332 şeklindedir.

Eggle Energy, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.739.993 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 600,97M ENG şeklindedir. Son 24 saat içinde ENG, $ 0,01121809 (en düşük) ile $ 0,01248252 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04452341 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01112988 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENG, son bir saatte +%2,63 ve son 7 günde -%13,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Eggle Energy (ENG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,74M$ 6,74M $ 6,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,81M$ 7,81M $ 7,81M Dolaşım Arzı 600,97M 600,97M 600,97M Toplam Arz 695.968.996,2257042 695.968.996,2257042 695.968.996,2257042

Şu anki Eggle Energy piyasa değeri $ 6,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENG arzı 600,97M olup, toplam arzı 695968996.2257042. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,81M.