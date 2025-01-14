Element 280 Fiyatı (ELMNT)
Bugün için canlı Element 280 (ELMNT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 613.27K USD. ELMNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Element 280 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.32K USD
- Gün içindeki Element 280 fiyat değişimi -7.05%
- Dolaşımdaki arz: 2.61T USD.
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Gün içerisinde, Element 280 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Element 280 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Element 280 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Element 280 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-7.05%
|30 Gün
|$ 0
|-49.01%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Element 280 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.99%
-7.05%
-12.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).
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